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01:46, 27 января 2025Мир

Трамп предложил президенту Колумбии повыделываться

Трамп ответил на решение Колумбии отправить президентский самолет за мигрантами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп потроллил своего колумбийского коллегу Густаво Петро после того, как Богота решила отправить президентский самолет для подлежащих депортации сограждан. Свою реакцию он разместил в соцсети Truth Social.

Американский лидер опубликовал свое фото на фоне аббревиатуры «FAFO» (Fuck Around, Find Out — «Повыделывайся и узнаешь» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения. В ответ Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Колумбии, а также о введении санкций против колумбийских чиновников. После этого президент Колумбии Густаво Петро поручил выделить авиалайнер главы государства для вывоза депортированных из США мигрантов-соотечественников.

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