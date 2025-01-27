Трамп предложил президенту Колумбии повыделываться

Трамп ответил на решение Колумбии отправить президентский самолет за мигрантами

Президент США Дональд Трамп потроллил своего колумбийского коллегу Густаво Петро после того, как Богота решила отправить президентский самолет для подлежащих депортации сограждан. Свою реакцию он разместил в соцсети Truth Social.

Американский лидер опубликовал свое фото на фоне аббревиатуры «FAFO» (Fuck Around, Find Out — «Повыделывайся и узнаешь» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения. В ответ Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Колумбии, а также о введении санкций против колумбийских чиновников. После этого президент Колумбии Густаво Петро поручил выделить авиалайнер главы государства для вывоза депортированных из США мигрантов-соотечественников.