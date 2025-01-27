Трамп рассказал о сомнениях в возможности назначения Габбард на пост директора Нацразведки

NYT: Трамп не уверен, что Габбард утвердят на пост директора Нацразведки

Президент США Дональд Трамп не уверен в шансах кандидата на пост директора Нацразведки Тулси Габбард получить утверждение в конгрессе. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.

Как отмечает издание, Габбард — нетрадиционный выбор для одной из самых деликатных ролей в правительстве. Политик выросла в тайном ответвлении духовного движения Харе Кришна на Гавайях — Science of Identity Foundation, которое яростно выступает против однополых браков и абортов. Уточняется, что в Вашингтоне встревожены неясной мотивацией ее политических позиций.

«Ее назначение встревожило чиновников национальной безопасности обеих партий, а господин Трамп в частном порядке сообщил союзникам, что ее утверждение в кабинете министров вызывает у него наибольшие опасения», — говорится в публикации.

Кроме того, на слушании в конгрессе, которое состоится в четверг, сенаторы затронут и другие моменты ее карьеры. Например, они спросят о ее поездке в Сирию в 2017 году для встречи с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом. По данным газеты, сенаторы, как ожидается, поставят под сомнение ее «попугайное повторение» российской позиции по Украине и отсутствие у Габбард соответствующего опыта для данной позиции.

Ранее стало известно, что демократы тянут с рассмотрением кандидатуры Габбард на пост директора национальной разведки. Законодатели указали, что она не предоставила все данные, которые необходимы для проведения проверок биографии.