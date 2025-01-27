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05:04, 27 января 2025Бывший СССР

В Британии объяснили причину путаницы в заявлениях Зеленского

Меркурис: Зеленский ошибается в словах о переговорах ради отвлечения внимания
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно допускает ошибки в своих словах о запрете ведения переговоров с Россией. На это в своем YouTube-канале указал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Эксперт обратил внимание, что украинский лидер в ходе субботней пресс-конференции высказал ложные утверждения о дате подписания соответствующего указаза, а также о запрете любым политическим деятелям выходить на диалог с Москвой. «Классический Зеленский. Пытается запутать вещи и сбить людей с толку», — сказал Меркурис. Он пояснил, что тем самым Зеленский показывает, что не собирается отменять свое постановление.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявления Зеленского о его запрете на переговоры всем, кроме себя. «Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров". Состояние Зеленского понятное, давно вопросов не вызывает. Еще и день рождения наложился. Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками», — отметила дипломат.

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