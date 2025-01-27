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11:46, 27 января 2025Бывший СССР

В Эстонии отказались верить в случайность повреждения подводного кабеля

Глава МИД Эстонии Цахкна не верит в случайность повреждения подводного кабеля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: BRYAN R. SMITH/Pool / Reuters

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отказался верить в случайность нового инцидента с повреждением подводного кабеля в Балтийском море. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не верю в совпадения», — сказал он. Министр иностранных дел отметил, что подобные случаи участились. Цахкна призвал защитить подводную инфраструктуру. Кроме того, как он утверждает, Эстонии нужно противостоять гибридным атакам.

26 января стало известно, что был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) между Латвией и Швецией. По предварительной информации, причиной повреждения стало внешнее воздействие. При этом LVRTC не прекратил вещание из-за аварии и продолжил работу.

27 января прокуратура Швеции задержала судно, подозреваемое в повреждении кабеля. Отмечалось, что было начато предварительное расследование.

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