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02:41, 27 января 2025Мир

В Германии возмутились антироссийским решением Польши

Экс-кандидат в президенты ФРГ Отте осудил отказ Польши пригласить РФ в Освенцим
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте возмутился решением Польши отказаться от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме. Он поделился своей реакцией на странице в соцсети X.

«Красная Армия освободила Освенцим. Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй мировой войны. И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — подчеркнул он.

Ранее отказом пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима возмутился президент Сербии Александр Вучич. По его словам, вместо русских на мероприятие пригласят «тех, кто создал» этот концлагерь.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал не называть концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме «польским», отметив, что подобное недопустимо. Министр указал на публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. В ней говорилось, что лагерь Освенцим находится в Польше, без указания контекста ситуации в годы Второй мировой войны.

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