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03:42, 29 января 2024Мир

В Варшаве потребовали не называть концлагерь Освенцим «польским»

Глава МИД Польши Сикорский: называть концлагерь Освенцим польским недопустимо

Фото: Unsplash.com

Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал не называть концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме «польским», отметив, что подобное недопустимо. Об этом он написал в соцсети Х.

Министр указал на публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. В ней говорилось, что лагерь Освенцим находится в Польше, без указания контекста ситуации в годы Второй мировой войны.

«При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией», — подчеркнул Сикорский, добавив, что польский еврокомиссар своевременно не представил точку зрения Варшавы, из-за чего произошло указанное недоразумение. Информация в соцсетях Еврокомиссии будет уточнена.

Музей Освенцима также подчеркнул важность напоминания о том, что концлагерь находился на оккупированной территории Польши, которая была взята под контроль нацистской Германии в октябре 1939 года.

Ранее преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен обвинил Евросоюз (ЕС) в переписывании истории после заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска».

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      Марина Совина
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