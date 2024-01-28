ЕС обвинили в переписывании истории после ошибки Фон дер Ляйен

Дисен назвал заявление фон дер Ляйен об Освенциме историческим ревизионизмом

Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен обвинил Евросоюз (ЕС) в переписывании истории после заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска». Об этом он написал в соцсети X.

Ранее ЕС опубликовала заявление фон дер Ляйен к годовщине освобождения Освенцима. В приведенной исторической справке говорится, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау». Постпредство России при ЕС назвало это ошибкой и призвало ЕС исправить ее, отметив, что Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

«Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — заявил Дисен, назвав заявление ЕС «смелым историческим ревизионизмом».

В 2023 году ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась перед аудиторией за то, что перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной армии» (RAF).

Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, располагавшихся в 1940-1945 годах вблизи одноименного польского города. На их территории, по разным подсчетам, нацисты уничтожили от одного до четырех миллионов человек. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.