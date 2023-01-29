В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах

Ведущая Welt Франка Лефельдт перепутала Красную армию с «Фракцией Красной армии»

Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась перед аудиторией за то, что перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной армии» (RAF). Она написала об этом в Twitter.

27 января журналистка сказала в новостном эфире, что лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден «Фракцией Красной армии». Зрители сразу же заметили ошибку и стали обвинять женщину в необразованности.

Ведущая написала, что совершила недопустимую оговорку, но такое случается. «За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма», — пожаловалась она.

Раннее стало известно, что читатели немецкого издания Die Welt в Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за ее слова о том, что страны Европы «ведут войну против России».