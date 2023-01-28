Немцы раскритиковали главу МИД ФРГ за слова о «войне против России»

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о «войне против России»

Читатели немецкого издания Die Welt в Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за ее слова о том, что страны Европы «ведут войну против России».

«Министр иностранных дел, который говорит что-то подобное, невыносим», — написал комментатор с никнеймом @groucho_murx.

С ним согласился @HansKohlmann1, отметив, что подобная риторика может иметь последствия для Германии. «Я очень надеюсь, что лево-зеленые избиратели готовы активно платить за последствия своей воинственной и эскалационной политики», — заявил он. «Это имеет последствия для всех, кто живет в стране», — добавил @can1977Ali.

Ряд пользователей согласился с обоснованностью требований России к немецкому внешнеполитическому ведомству о предоставлении объяснений слов Бербок. «Претензия обоснована. На этом политическом уровне нельзя допускать таких оговорок», — полагает @rogue7teen.

Некоторые комментаторы призвали к отставке главы МИД ФРГ. «Этот министр должен немедленно уйти в отставку, прежде чем причинит еще больший вред», — подчеркнул @Ulrike89164910.

Ранее Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

В МИД России также не оставили без внимания заявление — официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что страны НАТО оказались полностью втянуты в противостояние с Россией и оно идет по нарастающей.

