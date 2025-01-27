В Калифорнии хотят отделиться от США. Возможно ли это и чем грозит Америке?

NYP: В Калифорнии стартовал сбор подписей за выход из США

Калифорния захотела выйти из состава США и отделиться, создав новую страну. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

После того, как соответствующую петицию зарегистрировали, в Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США. Он называется Calexit. В NYP отметили, что предлагаемая мера стала отсылкой к голосованию по Brexit в Великобритании.

Если эту инициативу поддержат, то она появится в голосовании 2028 года. Тогда же перед избирателями встанет главный вопрос: должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной.

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Уточняется, что для выдвижения инициативы и подготовки к референдуму необходимо собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей. NYP пояснила, что даже если большинство выскажется за выход из США, то сначала властям придется созвать спецкомиссию. Ее члены должны будут проанализировать последствия подобного решения. Уже только после этого спецкомиссия опубликует официальный отчет.

Калифорния не в первый раз хочет отделиться от США

В ноябре 2016 года жители Калифорнии призвали начать кампанию по отсоединению штата от США. Подобные заявления появились в соцсетях после того, как на выборах президента страны впервые победил Дональд Трамп.

Вскоре после этого сторонники независимости Калифорнии передали в прокуратуру штата предложение по референдуму. Инициаторами стали члены движения Yes California. Активисты просили согласовать предлагаемую меру под названием «Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии».

Фото: Leah Millis / Reuters

Тогда же вице-президент и сооснователь движения указывал, что вопрос выхода Калифорнии из состава США хотели поднять позже. При этом победа Трампа на выборах президента США заставила активистов ускориться.

В тот момент сторонники надеялись провести голосование к 13 марта 2019 года. Но все же петиция не набрала необходимого числа голосов — тех же 50 процентов подписей от общего числа избирателей.

Возможен ли выход Калифорнии из состава Соединенных Штатов?

В настоящее время, как отмечали в Yes California, выход региона из состава Соединенных Штатов невозможен из-за нескольких опорных точек, прописанных в региональном законодательстве. В частности, одна из них называет территорию «неотъемлемой частью» США, а вторая закрепляет американские законы как основные действующие, в том числе в Калифорнии.

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В то же время в Yes California считают, что Калифорния, оставаясь частью США, проигрывает как в культурном, так и в финансовом плане. Штат мог бы стать полностью автономным, и единственный вопрос — хочет ли этого местное население.

Калифорния находится на западе США и простирается вдоль Тихого океана — от границы со штатом Орегон до мексиканской границы почти на 1400 километров. По площади в 423 970 квадратных метров она входит в топ-3 после штатов Аляска и Техас.

Штат считается самым населенным в США: там проживают почти 40 миллионов человек. Также он занимает первое место среди всех штатов страны по объемам ВВП. Прежде всего там находится Лос-Анджелес — один из главных городов не только штата Калифорния, но и Соединенных Штатов в целом. Помимо этого, там находятся Сан-Франциско, Санта-Барбара. В числе известных мест — огромный развлекательный комплекс «Диснейленд», Кремниевая долина, также часть территорий отнесена к Голливуду.