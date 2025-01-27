В Кремле анонсировали встречу Путина с губернатором Санкт-Петербурга

Песков: Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Запланирована рабочая встреча с губернатором Санкт-Петербурга [Александром] Бегловым», — обозначил Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента, встреча состоится в понедельник, 27 января, в Санкт-Петербурге. В этот день Путин также примет участие в мероприятиях по случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее сообщалось, что президент России во время поездки в Санкт-Петербург пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны.