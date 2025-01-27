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12:13, 27 января 2025Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с ветеранами

Пресс-секретарь Песков: Путин посетит Санкт-Петербург и пообщается с ветеранами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург и пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие с участием главы государства анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По сообщению представителя Кремля, российский лидер примет участие в церемонии по случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады войсками нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о единовременной выплате для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и сотрудников оборонных предприятий, трудившихся в годы войны. Он сообщил, что выплата положена вдовам ветеранов и бывшим малолетним узникам концлагерей. Размер выплат для этой категории населения составит 80 тысяч рублей.

Кроме того, президент заявил о необходимости присвоить звания почетных граждан всем участникам Великой Отечественной войны.

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