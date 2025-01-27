В МИД выразили готовность к предложениям посредничества по украинскому конфликту

Замглавы МИД Галузин: Россия открыта к предложениям посредничества по Украине

Россия открыта к реалистичным предложениям посредничества по Украине. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции Танжу Бильгичем, итоги встречи опубликованы на сайте Министерства иностранных дел (МИД).

«Анкаре было указано на то, что страны, претендующие на роль посредников в урегулировании украинского кризиса, должны придерживаться принципа равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта», — утверждается в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что замглавы МИД в ходе встречи выразил готовность России к реалистичным мирным инициативам и предложениям посредничества.

Ранее РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Анкаре сообщило, что Турция готова выступить посредником в переговорах России и Украины, о чем уже уведомила стороны конфликта и западные страны.