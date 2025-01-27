В России начали отзывать автомобили Tank 500 из-за утечек топлива

В России начали отзывать китайские внедорожники Tank 500 Blacktrail. В качестве причины называют риск утечки топлива. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Официальный представитель Tank на российском рынке — компания «Хавейл Мотор Рус» — проводит добровольный отзыв 364 автомобилей. Эти машины были произведены с декабря 2023-го по ноябрь 2024 года. Причина отзыва описана так: в условиях низкой температуры в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке. На всех машинах хотят бесплатно проверить и заменить выпускную трубку топливного бака.

Владельцев таких машин предупредят по почте или по телефону.

Китайские Tank вышли на российский рынок в 2023-м.