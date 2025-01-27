Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:56, 27 января 2025Экономика

В России начали отзывать автомобили Tank 500

В России начали отзывать автомобили Tank 500 из-за утечек топлива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

В России начали отзывать китайские внедорожники Tank 500 Blacktrail. В качестве причины называют риск утечки топлива. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Официальный представитель Tank на российском рынке — компания «Хавейл Мотор Рус» — проводит добровольный отзыв 364 автомобилей. Эти машины были произведены с декабря 2023-го по ноябрь 2024 года. Причина отзыва описана так: в условиях низкой температуры в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке. На всех машинах хотят бесплатно проверить и заменить выпускную трубку топливного бака.

Владельцев таких машин предупредят по почте или по телефону.

Китайские Tank вышли на российский рынок в 2023-м.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      ФСБ вскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в российском регионе

      Бывшего футболиста сборной Бельгии арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков

      Россиян призвали не растирать детей спиртом

      Бывшего мэра российского города осудили на шесть лет за превышение полномочий

      Немецкие власти захотели укрепить демократию бесплатным пивом

      Уличенный в гомосексуализме экс-депутат Рады высказался об украинских «пидорасах»

      Брэда Питта заметили с седой бородой спустя месяц после развода с Анджелиной Джоли

      В США усомнились в способности Трампа завершить конфликт на Украине

      Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше