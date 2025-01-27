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09:03, 27 января 2025Экономика

В России открыли вакансию астролога в пятом поколении

UTEX открыла вакансию финансового астролога с зарплатой от 250 тысяч рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Руководство инвестиционной платформы UTEX открыло вакансию финансового астролога с ежемесячной зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Описание вакансии есть в распоряжении «Ленты.ру».

От кандидатов требуют интуитивно предчувствовать, когда акции достигают пиковых показателей, а также иметь предрасположенность к работе в личной натальной карте. Кроме того, соискатели должны владеть биткоинами с 2009 года, заниматься астрологией в пятом поколении и иметь опыт работы более шести лет. В компании назвали открытие подобной вакансии «стратегически важным ходом ввиду высокой неопределенности на финансовом рынке».

Успешный кандидат будет составлять астрологический прогноз по финансовому состоянию UTEX на месяц, полгода и год вперед. Он также займется обрядами, нацеленными на привлечение новых источников дохода и защиту компании от недобросовестных конкурентов. Руководство UTEX, в свою очередь, обязалось предоставить финансовому астрологу весь необходимый инвентарь для проведения ритуальных сессий и предоставить сотруднику гибкий график удаленной работы.

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Это далеко не первая необычная вакансия, размещенная в России за последнее время. Ранее ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») решил нанять в службу отбора кадров таролога с сопутствующими знаниями. От кандидатов требовались уверенные навыки толкования карточных раскладов, владение видами колод Таро Райдера-Уэйта, Таро Тота, Таро Ленорман и возможность экспертизы по подготовке раскладов «Три карты» и «Кельтский крест». В качестве дополнительного плюса в компании указали наличие знаний в астрологии, нумерологии и эзотерики.

В середине октября 2024 года стало известно об открытии вакансии таролога в футбольный клуб «Сокол» из Казани, выступающий в Первой лиге. От кандидатов также требовались знания в астрологии и нумерологии. Кроме того, соискатели должны были уметь анализировать информацию и делать прогнозы. Успешный кандидат, как отмечалось в вакансии, займется проведением консультаций с игроками и тренерами, составлением индивидуальных прогнозов и организацией групповых сеансов для всей команды за 300 тысяч рублей в месяц.

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