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11:59, 14 октября 2024Спорт

Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога

Российский футбольный клуб «Сокол» из Казани открыл вакансию таролога

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский футбольный клуб «Сокол» из Казани открыл вакансию таролога. Она размещена на портале HeadHunter.

Среди требований к соискателям опыт работы не менее одного года, знание основ астрологии и нумерологии, а также умение анализировать информацию и делать прогнозы. В обязанности таролога будет входить проведение консультаций с игроками и тренерами, составление индивидуальных прогнозов и проведение групповых сеансов для всей команды.

«Сокол» предлагает ежемесячный оклад в размере от 300 тысяч рублей на руки. В команде отметили, что возможна удаленная работа.

Ранее «Сокол» выставили на продажу на Avito. Позже сообщалось, что клуб, выступающий во Втором дивизионе, нашел потенциального покупателя.

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      Алексей Гусев
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