Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога

Российский футбольный клуб «Сокол» из Казани открыл вакансию таролога

Российский футбольный клуб «Сокол» из Казани открыл вакансию таролога. Она размещена на портале HeadHunter.

Среди требований к соискателям опыт работы не менее одного года, знание основ астрологии и нумерологии, а также умение анализировать информацию и делать прогнозы. В обязанности таролога будет входить проведение консультаций с игроками и тренерами, составление индивидуальных прогнозов и проведение групповых сеансов для всей команды.

«Сокол» предлагает ежемесячный оклад в размере от 300 тысяч рублей на руки. В команде отметили, что возможна удаленная работа.

Ранее «Сокол» выставили на продажу на Avito. Позже сообщалось, что клуб, выступающий во Втором дивизионе, нашел потенциального покупателя.