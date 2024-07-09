Выставленный на продажу на Avito российский клуб нашел потенциального покупателя

Выставленный на продажу на Avito клуб «Сокол» нашел потенциального покупателя

Казанский футбольный клуб «Сокол», выставленный на продажу на Avito, нашел потенциального покупателя. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности главного тренера команды Рустем Сабирзянов.

Он не уточнил, кто именно заинтересовался приобретением российского клуба, выступающего во Втором дивизионе. Однако на данный момент объявление о продаже сняли.

О продаже команды через сервис объявлений Avito за 5,3 миллиона рублей стало известно 6 июля. «Мы ко всему готовы и надеемся, что все будет нормально», — отметили в пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне «Сокол» выступает в группе 4 Второго дивизиона Б. Команда после 13 туров занимает второе место, отставая от лидера на одно очко.