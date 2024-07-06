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14:23, 6 июля 2024Спорт

Российский футбольный клуб выставили на продажу на Avito

Российский футбольный клуб «Сокол» из Казани выставили на продажу на Avito

Скриншот: Ресейл-платформа

Казанский футбольный клуб «Сокол» выставили на продажу через сервис объявлений Avito, следует из карточки товара на сайте.

В объявлении уточняется, что выступающая во Втором дивизионе российская команда продается в связи с отсутствием возможности финансирования. Купить ее предлагается за 5,3 миллиона рублей.

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В пресс-службе «Сокола» прокомментировали появление объявления «Чемпионату». «Раз появилась новость о продаже клуба на Avito, значит, кто-то из владельцев дал это объявление. Мы ко всему готовы и надеемся, что все будет нормально», — отметил представитель клуба.

В нынешнем сезоне «Сокол» выступает в группе 4 Второго дивизиона Б. Команда после 13 туров занимает второе место, отставая от лидера на одно очко.

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      Алексей Гусев
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