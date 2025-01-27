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11:38, 27 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят мужчину за расправу над женой из-за ревности

В Карачаево-Черкессии осудят мужчину за убийство жены из-за ревности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесии осудят мужчину за расправу над женой из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности произвел выстрел из принадлежащего ему оружия в жену. Она была доставлена в реанимацию, но полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранная в ходе следствия доказательная база признана достаточной, уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за совершенную 13 лет назад жестокую расправу над мужчиной.

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