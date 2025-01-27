В Сербии студенты заблокировали крупнейшую транспортную развязку

Протестующие студенты заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде

Студенты, участвующие в акции протеста, заблокировали крупнейшую транспортную развязку в столице Сербии Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Около 10:00 колонны от разных факультетов перекрыли движение на нескольких трассах, проходящих через Автокоманду», — уточняет корреспондент.

Отмечается, что протестующие принесли на акцию национальные флаги и транспаранты с символикой факультетов и символом протестов — окровавленной ладонью. Кроме того, на некоторых плакатах были размещены антиправительственные лозунги.

Полиция Белграда перекрыла движение на улице и не вмешивается в ход демонстрации. Участники протеста проведут 15 минут в молчании в память о 15 погибших при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протестанты требуют от властей публикации полной документации по реконструкции вокзала и уголовной ответственности виновников трагедии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ответственность за протесты в стране лежит на иностранной агентуре. По его словам, Запад пытается с помощью студентов и прочих участников протестов устроить в Сербии цветную революцию.