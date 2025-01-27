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21:22, 27 января 2025Мир

В Турции прокомментировали ситуацию с военными базами России в Сирии

Фидан: Ситуацию с военными базами РФ в Сирии необходимо урегулировать
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Ситуацию с военными базами России в Сирии необходимо урегулировать должным образом, это произойдет со временем. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Al Şark TV.

По его словам, решение о судьбе военных баз России в Сирии должны принимать правительство и народ арабской республики. Фидан подчеркнул, что в данный момент вопрос прорабатывается.

«Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — подчеркнул Фидан.

Ранее в российском МИД отметили, что военным базам России в Сирии временно может быть придана роль гуманитарных хабов. При этом в ведомстве уточнили, что Москва открыта для конструктивного диалога по всем аспектам отношений стран.

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