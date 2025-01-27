Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 27 января 2025Экономика

В российском городе жильцов переселили из аварийных квартир в отсыревшие

Жителям Владимира после аварийных квартир предоставили отсыревшие
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Во Владимире жильцам обветшалых домов предоставили квартиры, непригодные для проживания. Ситуацией с расселением горожан заинтересовались в Следственном комитете, передает пресс-служба ведомства.

После признания домов по улице Гагарина аварийными местным жителям предложили варианты в новостройках микрорайона Оргтруд. Новые квартиры, однако, оказались едва ли лучше прежних. Подвалы оказались затоплены сточными водами, на стенах и потолке вскоре после ввода здания в эксплуатацию образовались трещины. Вдобавок в подъездах не работает отопление. В итоге из-за сырости в жилых помещениях быстро разрослась плесень. Несмотря на жалобы соответствующего ремонта в домах не производят. В целом ситуация больше походит не на улучшение, а ухудшение жилищных условий.

Собственники надеются, что справедливость восстановит Следком. Местное управление инициировало процессуальную проверку по делу, результаты которой поручено доложить главе ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее с аналогичной ситуацией столкнулись жители Первоуральска. Съехав из аварийного дома, жильцы оказались в не менее обветшавшем. Стены в квартирах потрескались, потолок выглядит хлипким и опасным, а в полу виднеются дыры. Ремонта такие перекрытия могут и не выдержать, сетуют горожане.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      В МИД России рассказали о возможных контактах Путина и Трампа

      Москвичка едва не осталась без кожи после приготовления ужина мужу

      Врач назвала четыре самых редких вида рака

      Трамп рассказал о сомнениях в возможности назначения Габбард на пост директора Нацразведки

      «АвтоВАЗ» объявил о выпуске Vesta с шестой передачей

      Хлои Кардашьян удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

      Экс-полковник СБУ назвал решающее сражение на фронте

      Туристка пошла купаться на пляж в Мексике и ушла под воду на глазах матери

      В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше