В российском городе жильцов переселили из аварийных квартир в отсыревшие

Жителям Владимира после аварийных квартир предоставили отсыревшие

Во Владимире жильцам обветшалых домов предоставили квартиры, непригодные для проживания. Ситуацией с расселением горожан заинтересовались в Следственном комитете, передает пресс-служба ведомства.

После признания домов по улице Гагарина аварийными местным жителям предложили варианты в новостройках микрорайона Оргтруд. Новые квартиры, однако, оказались едва ли лучше прежних. Подвалы оказались затоплены сточными водами, на стенах и потолке вскоре после ввода здания в эксплуатацию образовались трещины. Вдобавок в подъездах не работает отопление. В итоге из-за сырости в жилых помещениях быстро разрослась плесень. Несмотря на жалобы соответствующего ремонта в домах не производят. В целом ситуация больше походит не на улучшение, а ухудшение жилищных условий.

Собственники надеются, что справедливость восстановит Следком. Местное управление инициировало процессуальную проверку по делу, результаты которой поручено доложить главе ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее с аналогичной ситуацией столкнулись жители Первоуральска. Съехав из аварийного дома, жильцы оказались в не менее обветшавшем. Стены в квартирах потрескались, потолок выглядит хлипким и опасным, а в полу виднеются дыры. Ремонта такие перекрытия могут и не выдержать, сетуют горожане.