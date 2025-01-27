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18:14, 27 января 2025Бывший СССР

Военный эксперт назвал ключевые бои украинского конфликта

Военный эксперт Дандыкин назвал бои в Курской области главными на фронте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои за возвращение контроля над Курской областью для российской стороны сейчас носят ключевой характер, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные сражения на текущий момент.

Конечно же, это бои на Курской земле. Там напряженно, враг пытается резервы довезти, на подходе мы бьем по ним, но что-то доходит. Там каждый населенный пункт дается с трудом, враг теряет много живой силы и техники, но тем не менее, это, пожалуй, и в моральном плане важнейшее направление

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Кроме того, есть и другие направления, где сейчас происходят наиболее тяжелые бои с Украиной, важные для дальнейшего развития ситуации, отметил он.

«Конечно же, после [взятия под контроль России] Великой Новоселки события будут развиваться, (…) и на Запорожье есть дорога, и дальше. Города, где идут сейчас бои, — это Дзержинск, который практически близок к освобождению, Часов Яр, где бои, и Красноармейск (украинское название — Покровск). Там сейчас наши берут этот достаточно крупный город, это один из мощных укрепрайонов. В ближайшее время мы увидим освобождение новых населенных пунктов, о которых я говорил. И, конечно же, выход в сторону Днепропетровской области», — объяснил он.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины назвал решающее сражение на фронте.

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