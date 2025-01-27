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16:24, 27 января 2025Забота о себе

Врач назвала четыре самых редких вида рака

Хирург Зубова назвала опухоли сердца и аппендикса редкими видами рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Хирург Нина Зубова назвала четыре самых редких вида рака. Их врач перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер».

В список редких видов рака доктор включила хордому — опухоль, которая развивается в крестцовом и шейном отделе позвоночника или у основания черепа, а также злокачественные опухоли сердца. «Рак сердца неизлечим, с помощью терапии можно только улучшить состояние пациента и смягчить проявления симптомов», — добавила врач.

Кроме того, по словам Зубовой, редкими видами рака считаются рак аппендикса и рак тонкого кишечника, которые на начальных стадиях заболевания не имеют специфических симптомов.

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Врач объяснила, что редкими считаются виды рака, которые встречаются менее чем у двух-шести человек из 100 тысяч людей. «Врачи встречаются с подобными опухолями нечасто, поэтому у них возникают сложности с диагностикой и выбором лечения. У специалистов зачастую просто не хватает научно обоснованных данных, поскольку редко встречающиеся виды рака гораздо хуже исследованы», — заключила она.

Ранее онколог, химиотерапевт Магомед Сулиманов назвал одну из главных причин развития рака груди и яичников. По его словам, эти формы злокачественных опухолей часто развиваются из-за гормонального дисбаланса.

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