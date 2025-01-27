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15:35, 27 января 2025Забота о себе

Врач назвала идеальный для пожилых людей напиток

Диетолог Мухина: Компот полезен для сердца, зрения и снижения давления
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Компот из сухофруктов помогает укрепить иммунитет, а также является полезным для здоровья сердца и глаз, считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Врач назвала компот из сухофруктов идеальным для пожилых напитком. Она пояснила, что благодаря высокому содержанию витамина С напиток укрепляет иммунитет, а витамин А, который также содержится в этом напитке, делает его полезным для здоровья глаз и профилактики заболеваний зрения.

Кроме того, Мухина отметила, что в компоте много калия, необходимого для хорошей работы сердца. Магний в его составе помогает снизить давление и обладает легким седативным эффектом, добавила диетолог. Врач посоветовала пить компот по одному-два стакана в день. Также не нужно добавлять в напиток сахар, так как это создаст дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, добавила Мухина.

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