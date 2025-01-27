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18:54, 27 января 2025Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданную опасность частого использования антисептиков

Врач Мясников: Использование антисептиков повышает риск развития аллергии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданную опасность частого использования антисептиков. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что регулярное использование антисептических средств повышает риск развития аллергии. «Да, повышает, люди так экзему себе иногда зарабатывают», — подчеркнул медик.

Врач также заявил, что, по его мнению, частое использование санитайзеров может свидетельствовать об обсессивно-компульсивном расстройстве.

Ранее терапевт Елена Малышева также предостерегла россиян от постоянного использования антисептиков. По ее словам, их повсеместное применение приводит к появлению суперустойчивых микробов. Медик призвала россиян мыть руки обычным мылом и водой.

До этого доктор Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла. Он предупредил, что антибактериальное мыло не защищает от вирусов и может наносить вред человеку из-за содержания небольшого количества антибиотиков.

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