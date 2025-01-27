Врач развеял популярный миф об инфарктах

Врач Мясников: Обезжиренное молоко не предотвращает развитие инфарктов

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеял популярный миф об инфарктах. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, раньше медицинское сообщество утверждало, что обезжиренное молоко полезнее жирного. «Последние исследования говорят, что нет, оно не полезнее, обезжиренное молоко не предотвращает развитие инфарктов», — опроверг доктор распространенное заблуждение.

Специалист объяснил рекомендацию употреблять обезжиренное молоко тем, что жирное содержит мононенасыщенные жиры. «Они нужны, но избыток вреден, поэтому рекомендовали обезжиренное, сегодня не находят такой связи», — рассказал медик. Биолог Екатерина Баранова, в свою очередь, отметила, что обезжиренное молоко также никак не влияет на уровень холестерина.

Ранее Мясников сообщил, что обезжиренные продукты приводят к заболеваниям сердца. Кроме того, по его словам, они сильно повышают уровень сахара в крови.

До этого терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали употребление обезжиренных продуктов распространенной ошибкой при похудении.