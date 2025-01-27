Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:28, 27 января 2025Интернет и СМИ

Врач развеял популярный миф об инфарктах

Врач Мясников: Обезжиренное молоко не предотвращает развитие инфарктов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеял популярный миф об инфарктах. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, раньше медицинское сообщество утверждало, что обезжиренное молоко полезнее жирного. «Последние исследования говорят, что нет, оно не полезнее, обезжиренное молоко не предотвращает развитие инфарктов», — опроверг доктор распространенное заблуждение.

Специалист объяснил рекомендацию употреблять обезжиренное молоко тем, что жирное содержит мононенасыщенные жиры. «Они нужны, но избыток вреден, поэтому рекомендовали обезжиренное, сегодня не находят такой связи», — рассказал медик. Биолог Екатерина Баранова, в свою очередь, отметила, что обезжиренное молоко также никак не влияет на уровень холестерина.

Ранее Мясников сообщил, что обезжиренные продукты приводят к заболеваниям сердца. Кроме того, по его словам, они сильно повышают уровень сахара в крови.

До этого терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали употребление обезжиренных продуктов распространенной ошибкой при похудении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер и телеведущий Игорь Янковский. Он боролся с раком

      Самый дорогой завтрак в России еще сильнее подорожал

      Протесты против итогов выборов в Белоруссии объяснили утратой чувства реальности

      Участников беспорядков из-за отмены концерта российского блогера передали родителям

      Проверять безопасность лифтов в России станут по-новому

      Россиянам рассказали о судьбе их автомобилей с пробегом

      Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

      Под Москвой нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни

      Рэперша-миллиардерша показала внешность после пластики

      Пленный колумбийский наемник предстанет перед судом за участие в боях против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше