ВСУ расстреляли в Великой Новоселке сослуживцев за отказ от участия в боях

ТАСС: ВСУ расстреляли в Великой Новоселке сослуживцев за отказ от участия в боях

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли сослуживцев за отказ от участия в боях в Великой Новоселке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Рязань, передает ТАСС.

По его словам, российские военные взяли в плен бойцов ВСУ. Украинские солдаты раскрыли им свои огневые точки и основные районы обороны, а также рассказали, что не все их сослуживцы хотят участвовать в боевых действиях.

«Не все военнослужащие 110-й бригады были настроены на встречный бой с нами. Порядка 15 человек находились в подвальных помещениях под контролем старших военнослужащих ВСУ. В ходе боев за центральную часть Великой Новоселки был выявлен данный подвал, где находились тела военнослужащих ВСУ», — рассказал Рязань.

Ранее военный блогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый снял видео на фоне десятков тел украинских солдат. Он также призвал бойцов ВСУ сдаваться.

