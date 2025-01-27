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15:31, 27 января 2025Бывший СССР

Военблогер записал видео на фоне десятков тел солдат ВСУ и призвал украинцев сдаваться

Военблогер Гузенко на видео с десятками тел призвал бойцов ВСУ сдаваться
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Тринадцатый.»

Военный блогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый записал видео на фоне десятков тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал украинских военнослужащих сдаваться. Ролик опубликован в Telegram-канале военблогера.

На опубликованных кадрах блогер стоит на фоне помещения, на полу которого размещены десятки тел украинских военнослужащих, вынесенных с поля боя российскими бойцами.

«За моей спиной находятся убитые солдаты ВСУ, которых [президент Украины Владимир] Зеленский по указке Запада отправил воевать против России. Подумайте хорошо, украинцы, что вы делаете. Нас 146 миллионов. Стоит ли идти воевать против такой большой и сильной страны?» — говорит в ролике Тринадцатый.

Ранее украинский солдат, оказавшийся в котле в Великой Новоселке, записал предсмертное видео. На кадрах боец из 110-й механизированной бригады ВСУ сообщает, что его и сослуживцев оставили в населенном пункте, а также передает «горячие приветы» командирам.

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