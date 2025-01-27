За похищения участников СВО с целью вымогательства арестовали 11 членов ОПГ

ФСБ: Суд арестовал членов ОПГ за похищения участников СВО и вымогательство

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал 11 членов организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся похищением участников специальной военной операции (СВО) с целью вымогательства денежных средств. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта.

В банду похитителей военных входили массажист-охранник стриптиз-клуба и фитнес-тренеры. По данным ФСБ, они отправляли участникам СВО из Ростовской области, ДНР, ЛНР и Запорожской области несовершеннолетних девушек для оказания интим-услуг, а затем похищали. После чего под видом сотрудников полиции члены ОПГ требовали от заложников три миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Также бандиты промышляли поборами с местных бизнесменов, запугивая их под видом силовиков.

Бандиты представлялись либо помощником полномочного представителя президента на новых территориях, либо бойцами ЧВК «Вагнер» и СОБР. При обысках у них нашли военную форму с шевронами и охолощенное оружие, а также стероиды и сильнодействующие вещества.

Сотрудники ФСБ задержали 11 человек. Один из них успел скрыться, но его настигли в Москве и отправили в СИЗО вместе с остальными. Возбуждено уголовное дело о похищении человека и вымогательстве.