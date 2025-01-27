Звезда сериала «Счастливы вместе» жестко высказалась о «никчемных» матерях

Актриса Наталья Бочкарева раскритиковала матерей, которые не хотят развиваться

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева заявила, что многие женщины прикрывают детьми свое нежелание развиваться. Об этом актриса сообщила в интервью психологу Алине Кайзер.

«Они прикрываются воспитанием детей. Не хотят развиваться и что-то с собой делать, потому что у них ребенок», — пояснила артистка.

По словам Бочкаревой, многие люди относятся к беременности, как к болезни, отчего и возникает подобное поведение. Наталья считает, что из-за неверных установок женщины перестают заниматься собой и посвящать время спорту.

«Лежи и обрастай жиром девять месяцев. А потом, когда ты останешься одна, тебя ждет крах. Дети не обязаны сидеть с никчемной матерью, которая сама приняла такое решение», — считает актриса.

Ранее Бочкарева поддержала певицу Глюкозу на фоне скандала с наркотиками. Она подчеркнула, что «общество привыкло гнобить», и осудила нападки на артистку.