Звезда «Счастливы вместе» заступилась за Глюкозу после скандала с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева поддержала Глюкозу после скандала с наркотиками

Российская актриса Наталья Бочкарева поддержала певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова) на фоне скандала с наркотиками. Ее слова приводит сайт «Страсти».

Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила, что не стоит осуждать исполнительницу, оказавшуюся в сложной ситуации. Она подчеркнула, что «общество привыкло гнобить», но никто не застрахован от неприятностей. По словам актрисы, «люди становятся людьми», когда сами сталкиваются с проблемами.

Она добавила, что жители Донецка не думают о том, чтобы критиковать кого-то, а помогают друг другу. «А у нас пока занимаются тем, кого бы утопить и, желательно, на его теле всплыть», — посетовала Бочкарева.

Ранее на защиту Глюкозы встал певец Филипп Киркоров. Он осудил нападки на певицу и выступил против того, чтобы ее «топтали ногами».

Глюкозу задержали в московском аэропорту Шереметьево в ночь на понедельник, 21 октября. Ее заподозрили в употреблении наркотиков.