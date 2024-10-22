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23:03, 22 октября 2024Культура

Киркоров высказался о нападках на Глюкозу на фоне скандала с наркотиками

Киркоров заступился за Глюкозу после скандала с наркотиками

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров отреагировал на задержание певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюкозы) за употребление наркотиков. Исполнитель заступился за коллегу, его слова приводит Ura.ru.

Он осудил нападки на Глюкозу и выступил против того, чтобы ее «топтали ногами». «Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда. Травля в любом своем смысле губительна для общества», — подчеркнул Киркоров.

Глюкозу задержали в московском аэропорту Шереметьево в ночь на понедельник, 21 октября. Певица вышла из самолета в невменяемом состоянии, ее заметили сотрудники полиции. По их словам, ее лицо было искривлено, она была неустойчива.

Позднее исполнительница прокомментировала произошедшее, заявив, что эта ситуация была заказом ее влиятельного врага. По словам певицы, правоохранители в аэропорту ждали именно ее и планировали задержание заранее.

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      Марина Совина
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