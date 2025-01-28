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18:21, 28 января 2025Интернет и СМИ

Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал

Астролог Василиса Володина станет соведущей «Модного приговора» на Первом канале
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал в качестве новой соведущей программы «Модный приговор». Об этом сообщили в публикации на официальной странице канала в социальной сети «ВКонтакте».

«Уже в ближайшую пятницу она станет соведущей Александра Рогова: будет давать героиням шоу советы, опираясь не только на свой вкус, но и на астрологию», — сказано в публикации.

Кроме того, еще одной соведущей станет актриса Настасья Самбурская. Как и Василиса Володина, она попробует свои силы в кресле защиты. Уточняется, что Татьяна Геворкян и Александр Анатольевич тоже останутся в программе, но теперь будут участвовать в ней по очереди с новенькими.

Ранее сообщалось, что известного российского комика Данилу Поперечного и блогера Александра Шпака (признаны в РФ иностранными агентами), а также стримера Илью Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) могут депортировать из США. Поперечный, Шпак и Мэддисон попали под указ президента США Дональда Трампа о депортации нелегалов.

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