Астролог Василиса Володина станет соведущей «Модного приговора» на Первом канале

Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал в качестве новой соведущей программы «Модный приговор». Об этом сообщили в публикации на официальной странице канала в социальной сети «ВКонтакте».

«Уже в ближайшую пятницу она станет соведущей Александра Рогова: будет давать героиням шоу советы, опираясь не только на свой вкус, но и на астрологию», — сказано в публикации.

Кроме того, еще одной соведущей станет актриса Настасья Самбурская. Как и Василиса Володина, она попробует свои силы в кресле защиты. Уточняется, что Татьяна Геворкян и Александр Анатольевич тоже останутся в программе, но теперь будут участвовать в ней по очереди с новенькими.

Ранее сообщалось, что известного российского комика Данилу Поперечного и блогера Александра Шпака (признаны в РФ иностранными агентами), а также стримера Илью Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) могут депортировать из США. Поперечный, Шпак и Мэддисон попали под указ президента США Дональда Трампа о депортации нелегалов.