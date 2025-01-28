Бойца СВО не пустили в караоке в Люберцах. Ему сказали, что на нем «запрещенная в ЕС символика»

Российского бойца, участвующего в специальной военной операции (СВО) на Украине, не пустили в караоке-бар в Подмосковье, объяснив это его внешним видом и запрещенной в Евросоюзе символикой. По словам военнослужащего, аналогичные ситуации наблюдаются в нескольких заведениях.
Военный пришел в караоке в форме и с госнаградами
Как рассказал News.ru Владислав Беляков с позывным Моцарт, он хотел поужинать в караоке-баре в Люберцах в Московской области. На нем была военная форма с полученными на СВО наградами.
Военнослужащий подчеркнул, что получил свои награды за защиту родины.
Я вернулся на родину, хочу поесть. А из-за того, что я в наградах и в форме, дресс-код не позволяет мне войти: «На вас награды, которые запрещены в ЕС»
Моцарт попросил силовые структуры обратить внимание на подобные заведения
Беляков выразил надежду, что компетентные органы обратят внимание на подобные случаи. «Надеюсь, что компетентные органы услышат подобные вещи не только о тех заведениях, которые уже закрыли, но и тех, что еще не закрыли. И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены», — сказал он.
Об аналогичных инцидентах сообщалось в январе прошлого года. Тогда россиянин обвинил два московских караоке-бара в отказе пускать его внутрь в камуфляже. В одном из заведений ему сообщили, что не могут разрешить ему посещение караоке, так как правила бара предполагают дресс-код, исключающий спортивную или камуфляжную одежду. Позже и второе заведение отказало мужчине в посещении.