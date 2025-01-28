Бойца СВО не пустили в караоке в Люберцах. Ему сказали, что на нем «запрещенная в ЕС символика»

В Подмосковье бойца СВО не пустили в бар из-за запрета Евросоюза

Российского бойца, участвующего в специальной военной операции (СВО) на Украине, не пустили в караоке-бар в Подмосковье, объяснив это его внешним видом и запрещенной в Евросоюзе символикой. По словам военнослужащего, аналогичные ситуации наблюдаются в нескольких заведениях.

Военный пришел в караоке в форме и с госнаградами

Как рассказал News.ru Владислав Беляков с позывным Моцарт, он хотел поужинать в караоке-баре в Люберцах в Московской области. На нем была военная форма с полученными на СВО наградами.

Военнослужащий подчеркнул, что получил свои награды за защиту родины.

Я вернулся на родину, хочу поесть. А из-за того, что я в наградах и в форме, дресс-код не позволяет мне войти: «На вас награды, которые запрещены в ЕС» Владислав Беляков участник СВО

Моцарт попросил силовые структуры обратить внимание на подобные заведения

Беляков выразил надежду, что компетентные органы обратят внимание на подобные случаи. «Надеюсь, что компетентные органы услышат подобные вещи не только о тех заведениях, которые уже закрыли, но и тех, что еще не закрыли. И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены», — сказал он.

Об аналогичных инцидентах сообщалось в январе прошлого года. Тогда россиянин обвинил два московских караоке-бара в отказе пускать его внутрь в камуфляже. В одном из заведений ему сообщили, что не могут разрешить ему посещение караоке, так как правила бара предполагают дресс-код, исключающий спортивную или камуфляжную одежду. Позже и второе заведение отказало мужчине в посещении.