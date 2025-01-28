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13:23, 28 января 2025Экономика

Две крупные азиатские страны перестали покупать российскую нефть

Reuters: Российская торговля нефтью с Китаем и Индией застопорилась
Кирилл Луцюк

Фото: Edgar Su / Reuters

Китай и Индия перестали покупать российскую нефть, из-за выросших расходов на фрахт танкеров, не подпавших под санкции США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель индийской Bharat Petroleum Corp Ltd рассказал, что компания не получала новых предложений на поставку в марте, как это обычно бывает, и ожидает, что количество грузов, предлагаемых на первый месяц весны, сократится по сравнению с январем и декабрем. Обычно Индия получает предложения о поставке российской нефти в середине каждого месяца.

В свою очередь, США уже предупредили Индию, что танкеры, загруженные российской нефтью, должны разгрузиться до 27 февраля. Как следствие, индийские нефтеперерабатывающие заводы иже начали искать альтернативные источники поставок из стран Ближнего Востока, Африки и США .

В Китае же танкеры недавно попавшие под санкции сталкиваются с задержками при разгрузке нефти. Есть данные, что нефтеперерабатывающие заводы в провинции Шаньдун в ближайшей перспективе потеряют до миллиона баррелей сырой нефти в день. Старший аналитик компании Kpler Сюй Муюй ожидает, что импорт сырой нефти с российского Дальнего Востока в Китай в ближайшие недели останется низким.

В связи с этим издание напомнило, что по данным Kpler в 2024 году на российскую сырую нефть приходилось 36 процентов индийского импорта и почти пятая часть китайского.

Ранее заместитель министра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн рассказал, что Индия продолжит покупать нефть из России, если та будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, а также без участия компаний и судов РФ.

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