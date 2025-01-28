КХЛ дисквалифицировала нанесшего травму сопернику игрока «Локомотива»

КХЛ дисквалифицировала на два матча Шалунова, нанесшего травму Ильенко

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего ярославского «Локомотива» Максима Шалунова, нанесшего травму игроку московского «Динамо» Артему Ильенко. Об этом сообщается на сайте лиги.

Шалунов за толчок клюшкой дисквалифицирован на два матча, помимо этого, он выплатит денежный штраф, размер которого не уточняется. Ильенко в результате действий Шалунова пропустит как минимум месяц.

Эпизод с участием Шалунова и Ильенко произошел в матче «Локомотива» и «Динамо» 27 января во время вбрасывания. Игрок «Локомотива» надавил сопернику клюшкой в область колена, тот упал на лед и не смог продолжить игру. Шалунов получил пятиминутный штраф.

В нынешнем сезоне игрок «Локомотива» провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 16 голов и 15 результативных передач.

