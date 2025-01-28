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11:55, 28 января 2025Мир

Лавров заявил о подыгрывании ЮНЕСКО всем желающим нанести поражение России

Лавров: Секретариат ЮНЕСКО подыгрывает странам, желающим поражения России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Секретариат ЮНЕСКО подыгрывает странам, желающим нанести «стратегическое поражение» России, включая Украину и ее покровителей на Западе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Секретариат ЮНЕСКО (...) обслуживает интересы тех, кто провозгласил своей целью нанести России стратегическое поражение, отменить все русское, начиная от части России в международных процессах и кончая культурой, образованием, религиозными ценностями», — рассказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что международная организация в своем нынешнем виде также фактически участвует в «информационной войне» против России.

Ранее Лавров заявил, что Россия борется с предвзятым отношением со стороны Секретариата ЮНЕСКО изнутри, но выходить из него не надо. По его словам, если углубляться в критику, то самое печальное для репутации руководства ЮНЕСКО — предвзятая позиция в украинском конфликте, что грубейшим образом нарушает Устав организации.

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