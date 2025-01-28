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08:00, 28 января 2025Культура

Макаревич пожаловался на висящую у него на спине Россию

Андрей Макаревич заявил, что не жертвует деньги ВСУ из-за страха за сына
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не жертвует деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle (DW; признана в РФ СМИ-иноагентом)ю

По его словам, он опасается, что построенная на его средства ракета может упасть на Москву и лишить жизни его сына.

Музыкант также отметил, что продолжает помогать обычным украинцам, однако все равно остается для них русским. «Страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Мне это очень мешает», — сказал Макаревич.

Ранее сообщалось, что Макаревич начал распродавать свое имущество в Израиле, где он проживает постоянно. Продажу части имущества музыкант объяснил ремонтом. Уточняется, что первым под распродажу попал обеденный стол из благородной древесины вместе со стульями.

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