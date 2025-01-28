Москвич попытался догнать угонщика собственной машины и поплатился

Mash: Москвич попытался догнать угонщика собственной машины и был задержан

Житель Москвы попытался самостоятельно догнать угонщика собственной машины на улице Алабяна и поплатился. Мужчину по ошибке задержали. Происшествие на столичной дороге попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как владелец белой иномарки тормозит перед мужчиной, который вышел на проезжую часть. Горожанин уводит неадекватного гражданина с дороги и хочет вызвать экстренные службы. В это время пешеход прыгает в чужую иномарку и уезжает.

Как пишет Mash, позже угнанное авто удалось обнаружить в одном из ближайших дворов.

Ранее сообщалось, что житель Алтая притворился раненым и угнал машину спасшего его сотрудника частного охранного предприятия.

До этого в подмосковном Щелково сотрудники полиции задержали мужчину, угнавшего с подземного паркинга в столице автомобиль Mercedes Maybach стоимостью 21 миллион рублей.