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16:11, 28 января 2025Ценности

Москвичи накупили Apple, Dyson и брендовой одежды на миллиард рублей в 2024 году

CDEK.Shopping: В 2024 году москвичи накупили брендовых вещей на миллиард рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Dyson / YouTube

Москвичи в 2024 году накупили продукцию Apple, Dyson и брендовых вещей на миллиард рублей. Такие данные «Ленте.ру» предоставил сервис CDEK.Shopping, который провел исследование покупательских предпочтений жителей столицы.

Выяснилось, что в 2024 году москвичи заказали импортных товаров на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, что на 31,4 процента больше по сравнению с 2023 годом (842 миллиона рублей). Наибольший интерес среди них в прошлом году вызвали товары электроники, обувь, одежда, товары для здоровья и аксессуары. Чаще всего заказы поступали из Китая, США, Германии, Гонконга и Испании.

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Самыми популярными брендами у москвичей стали Apple (15,6 процента), Nike (6,6), New Balance (3,9), Adidas (3,1) Dyson (3) и Uniqlo (2). Ходовыми товарами были игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro, iPhone 15, кроссовки New Balance 530 Unisex, туалетная вода Chanel Coco Mademoiselle и парфюмерная вода Tom Ford Ombre Leather.

Ранее в январе стало известно, что россияне бросились покупать одежду и обувь в Китае.

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