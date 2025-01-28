Москвичи накупили Apple, Dyson и брендовой одежды на миллиард рублей в 2024 году

CDEK.Shopping: В 2024 году москвичи накупили брендовых вещей на миллиард рублей

Москвичи в 2024 году накупили продукцию Apple, Dyson и брендовых вещей на миллиард рублей. Такие данные «Ленте.ру» предоставил сервис CDEK.Shopping, который провел исследование покупательских предпочтений жителей столицы.

Выяснилось, что в 2024 году москвичи заказали импортных товаров на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, что на 31,4 процента больше по сравнению с 2023 годом (842 миллиона рублей). Наибольший интерес среди них в прошлом году вызвали товары электроники, обувь, одежда, товары для здоровья и аксессуары. Чаще всего заказы поступали из Китая, США, Германии, Гонконга и Испании.

Самыми популярными брендами у москвичей стали Apple (15,6 процента), Nike (6,6), New Balance (3,9), Adidas (3,1) Dyson (3) и Uniqlo (2). Ходовыми товарами были игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro, iPhone 15, кроссовки New Balance 530 Unisex, туалетная вода Chanel Coco Mademoiselle и парфюмерная вода Tom Ford Ombre Leather.

Ранее в январе стало известно, что россияне бросились покупать одежду и обувь в Китае.