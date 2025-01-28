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06:01, 29 января 2025Мир

В ЕС резко осудили заявления Маска после вступления Трампа в должность президента США

В ЕП осудили заявления Маска после вступления Трампа в должность президента США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Globallookpress.com

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран резко осудила заявления миллиардера и владельца социальной сети X Илона Маска, сделанные им после вступления Дональда Трампа в должность президента США. С критикой Маска евродепутаты выступили в рамках обращения к Еврокомиссии (ЕК). С текстом их письма ознакомилась «Лента.ру»

«В последние недели Илон Маск выступил с комментариями, которые потенциально могут оказать негативное влияние на европейские демократии. Используя X, (...) он открыто поддерживал правоэкстремистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), делая противоречивые заявления и приглашая ее лидера на интервью в прямом эфире. Илон Маск также предложил отстранить от должности судей, выносящих решения по некоторым делам о миграции в итальянских судах», — пишут они.

Напоминая, что Маск владеет X и является советником Трампа, парламентарии спрашивают Еврокомиссию, рассматривает ли она эти заявления как «системный риск», который «может иметь какие-либо фактические или прогнозируемые негативные последствия для свободы и плюрализма средств массовой информации, а также для гражданского дискурса и избирательных процессов».

В конце декабря Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну. Он предрек АдГ «эпическую» победу на выборах в ФРГ. По мнению бизнесмена, традиционные политические партии Германии «подвели свой народ».

После заявления Маска канцлер Германии Олаф Шольц назвал его угрозой демократическому развитию Европы и отметил, что поддержка американским миллиардером крайне правых сил по всей Европе, в Великобритании и других странах совершенно неприемлема.

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