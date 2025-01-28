Патрушев оценил планы НАТО досматривать суда в международных водах

Член Совбеза Патрушев: План НАТО о досмотре судов — нарушение морского права

План НАТО досматривать суда в международных водах является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Такую оценку дал постоянный член Совбеза, помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Российской Газете».

Патрушев раскритиковал решение Североатлантического альянса, подчеркнув, что конвенция ООН гарантирует беспрепятственный транзитный проход в открытом море.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва сделает все необходимое, чтобы защитить свои интересы. Он также подчеркнул, что Балтийское море должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия.

