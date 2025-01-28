Пластиковый игрушечный грузовичок продали за 1,6 миллиона рублей

В Великобритании игрушечный грузовик Matchbox 1965 года продали за £13,5 тысячи

В Великобритании игрушечный грузовичок 1965 года выпуска продали за 13,5 тысячи фунтов стерлингов (более 1,6 миллиона рублей). Об этом сообщает What's the Jam.

Редкая пластиковая игрушка ушла с молотка в городе Мидлсбро, графство Северный Йоркшир, в среду, 22 января. Грузовик был изготовлен фирмой Matchbox и являлся обычной серийной игрушкой. Однако самая первая партия была изготовлена с ошибкой — грузовички вышли в продажу с зеленой кабиной и лимоновым кузовом, хотя должны были быть покрашены наоборот.

Из-за этого немногие сохранившиеся игрушки 1965 года выпуска особенно ценятся коллекционерами. Изначально аукционисты надеялись продать грузовик Matchbox за 2,5 тысячи фунтов стерлингов (305,7 тысячи рублей), однако из-за интереса к лоту множества потенциальных покупателей итоговая цена оказалась более чем в пять раз выше ожидаемой.

В аукционном доме заявили, что новым обладателем редкого грузовичка стал неизвестный коллекционер, торговавшийся по телефону.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сувенирную кружку продали на аукционе за 13,5 тысячи фунтов стерлингов. Она оказалась творением художника Эрика Равилиуса, созданным в честь коронации Георга VI в 1937 году.

