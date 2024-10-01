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09:05, 1 октября 2024Из жизни

Пролежавшую на чердаке 25 лет кружку продали за 1,6 миллиона рублей

В Великобритании кружку, найденную на чердаке, продали за 1,6 миллиона рублей

Фото: Gildings Auction House

В Великобритании сувенирную кружку, посвященную коронации короля Георга VI, продали на аукционе. Об этом сообщает BBC News.

Редкая желтая кружка, пролежавшая на чьем-то чердаке 25 лет, оказалась творением художника Эрика Равилиуса. Он выпустил ее в честь коронации Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году. В коллекцию входили еще четыре кружки других цветов. На них изображены королевский герб и фейерверк.

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Представители аукционного дома оценивали стоимость найденной посуды в 800 фунтов стерлингов (99 тысяч рублей). Однако конечная цена желтой кружки составила 13,5 тысячи фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что женщине, прослужившей горничной британской королевы Елизаветы II 22 года, придется продать подарки от нее. Ей требуются деньги на лечение, поэтому ее семья решила выставить на аукцион 24 рождественские открытки, которые Герин получила от принца Филиппа и Елизаветы II.

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      Юлия Юткина
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