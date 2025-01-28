Призвавшие к помощи России демонстранты устроили пожар в американском посольстве

Actualite: Протестующие в Конго устроили пожар в американском посольстве

Протестующие жители столицы Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасы устроили пожар в американском посольстве, забросав его горящими покрышками. Об этом сообщает местная медиагруппа Actualite.

«Демонстранты собрались во вторник утром перед посольством США в Киншасе, чтобы потребовать более активного участия международного сообщества в умиротворении востока Демократической Республики Конго (...) Недалеко, на пересечении проспектов Табу Лей и Луамбо Макиади, другие демонстранты сожгли шины», — отмечается в материале о ситуации в столице.

Уточняется, что протестующие скандировали о помощи России и требовали страны Запада покинуть страну. Поводом для таких лозунгов стала ситуация на востоке страны, где ранее поддерживаемые Руандой повстанцы взяли город Гома.

Ранее в Бельгии началось уголовное расследование, в рамках которого компанию Apple обвиняют в том, что она покупала полезные ископаемые, поставлявшиеся вооруженными группами, которые ответственны за серию зверств на востоке Конго. Речь о приобретении так называемых кровавых минералов — тантале, колтане, олове, вольфраме и золоте, которые добывались на шахтах, подконтрольных боевикам.