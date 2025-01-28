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12:32, 28 января 2025Мир

Протестующие в Сербии зажарили поросенка во время забастовки

Протестующие в Сербии поставили мангал и зажарили поросенка во время забастовки
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протестующие в Сербии поставили мангал и зажарили поросенка во время митинга на одной из центральных развязок Белграда. Фото с места событий передает местное издание Serbia Live в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото сделано во время 24-часовой блокировки студентами одной из главных развязок в центре Белграда в районе Автокоманда. Такой вид приготовления свинины в Сербии является национальным и называется «пéченье».

Местное издание «Политика» сообщает, что это блюдо на протестах готовили несколько человек. Помимо этого, протестующие студенты танцевали под музыку и играли в спортивные игры на главной развязке города.

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Блокировка развязки в Автокоманде на 24 часа является крупнейшей акцией студентов за все время.

Студенческие протесты в Сербии проводятся после трагедии 1 ноября в Нови-Саде. Тогда обрушился козырек железнодорожного вокзала на стоявших под ним людей. Студенты Белградского университета с того дня не раз устраивали акции протеста с требованием наказать виновных.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что за протестами в республике стоит иностранная агентура. По его словам, страны Запада пытаются с помощью студентов устроить в Сербии «цветную революцию».

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