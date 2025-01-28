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20:48, 28 января 2025Бывший СССР

Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

Путин: Переговоры с Украиной начались сразу после начала СВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Переговоры России с Украиной начались сразу после начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Переговоры начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогда, что люди в ЛНР (Луганской народной республике — прим. «Ленты.ру»), ДНР (Донецкой народной республике — прим. «Ленты.ру») не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда и все, на этом все закончится, никаких боевых действий, никакой войны. Нет, "будем воевать"», — сказал он.

При этом, по словам политика, Украина согласилась на проведение переговоров уже в конце февраля 2022 года, после чего начались встречи и контакты в Белоруссии, которые впоследствии перенеслись в Стамбул. Он отметил, что в конце марта российские власти получили документ с подписью главы украинской переговорной группы, который содержал предложения, легшие в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие месяцы. По его словам, подобные заявления якобы «вредят национальным интересам Украины» и создают нервозность в обществе.

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