Россиян призвали быть внимательными при ввозе на родину продуктов из ЕС

РСТ: Изъятия продуктов у прилетевших из ЕС туристов не носят массовый характер

Изъятия продуктов у прилетевших из стран Евросоюза (ЕС) туристов не носят массовый характер, такие случаи единичны. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) РСТ Дмитрий Горин, его заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Несмотря на это чиновник призвал соотечественников быть внимательными при ввозе на родину конфет, сыра, хамона и других съедобных сувениров и соблюдать таможенные формальности. «Тем более что правила везде разные, в том числе ограничения по ввозу тех или иных пищевых продуктов», — добавил Горин.

Вице-президент РСТ, генеральный директор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, в свою очередь, пояснил, что если провезенные в багаже продукты конфискуют, то их отправят на уничтожение, туриста при этом штрафовать не будут.

С 20 января Россельхознадзор запретил ввозить в Россию животноводческую продукцию со всей территории ЕС из-за угрозы распространения ящура. Ограничения касаются в том числе колбас, ветчины, хамона и сыров.