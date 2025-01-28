Россияне оценили качество дорог в стране

Хуснуллин: 56 процентов россиян довольны качеством дорог в стране

Более половины россиян оценивают качество автодорог в стране как удовлетворительное. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со ссылкой на опрос ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Политик заявил, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» продемонстрировал успешные результаты. «56 процентов россиян удовлетворены качеством и доступностью региональных и местных автомобильных дорог», — рассказал он.

Опрос был проведен в декабре 2024 года, в нем приняли участие 172 тысячи граждан из 89 регионов. Чаще всего качество региональных и местных дорог оценивали положительно жители Чечни (84 процента), Севастополя (83 процента) и Белгородской области (78 процентов).

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель на 15 миллиардов рублей в нацпроекте «Безопасные качественные дороги».