Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:29, 28 января 2025Экономика

Россияне оценили качество дорог в стране

Хуснуллин: 56 процентов россиян довольны качеством дорог в стране
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Более половины россиян оценивают качество автодорог в стране как удовлетворительное. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со ссылкой на опрос ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Политик заявил, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» продемонстрировал успешные результаты. «56 процентов россиян удовлетворены качеством и доступностью региональных и местных автомобильных дорог», — рассказал он.

Опрос был проведен в декабре 2024 года, в нем приняли участие 172 тысячи граждан из 89 регионов. Чаще всего качество региональных и местных дорог оценивали положительно жители Чечни (84 процента), Севастополя (83 процента) и Белгородской области (78 процентов).

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель на 15 миллиардов рублей в нацпроекте «Безопасные качественные дороги».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил способ надавить на Зеленского

      В США заявили о приближении армии России к границам ДНР

      Дания разрешила законсервировать «Северный поток-2»

      Россияне оценили качество дорог в стране

      Унесенного ударом волны в море туриста нашли бездыханным в воде

      Врач назвал снижающую риск трех видов рака диету

      В Польше производственную травму украинца списали на российскую агрессию

      Алиев заявил об отсутствии претензий к одной стране

      Пленным бойцам ВС России разрешат телефонные звонки с условием

      Володин заявил о поддержке запрета вейпов в России всеми фракциями Госдумы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше